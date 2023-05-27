محتجون يقطعون طريق أربيل – الموصل (شاهد)

2023/05/27 | 11:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم اصحاب المحال والعاملين في علوة اربيل للخضار، اليوم السبت، على اغلاق الطريق العام اربيل – الموصل احتجاجا على اغلاق محالهم واجبارهم على الانتقال لمكان اخر.

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