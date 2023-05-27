كان السينمائي ينهي دورته الـ76 وسط منافسة حادة على السعفة الذهبية

2023/05/27 | 11:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان (فرنسا) (أ ف ب) – بعد اثني عشر يوماً من الإبهار والفعاليات الزاخرة بالنجوم، ينهي مهرجان كان السينمائي دورته السادسة والسبعين السبت، مع منح جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ21 في المسابقة الرسمية التي لا تزال المنافسة فيها محتدمة حتى اللحظات الأخيرة.وسيعقد رئيس لجنة التحكيم، المخرج السويدي روبن أوستلوند الذي حصد العام الماضي، […]

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