عناء الحصول على المياه بالخرطوم.. لا غسيل للملابس من أجل التوفير

2023/05/27 | 11:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (أ ف ب) – منذ اندلاع المعارك في السودان، يعاني سكان مدينة بحري شمال الخرطوم من انقطاع في المياه… فيلجأون إلى ملء أوان من النيل رغم خطر التنقل، أو يحاولون فتح آبار، أو بكل بساطة يمتنعون عن غسل الملابس لتوفير الماء.فقد توقفت محطة معالجة مياه النيل التي تزوّد مدينة بحري بالماء، منذ […]

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