"شعر بضيق".. راكب يكشف سر فتحه باب طائرة "أثناء تحليقها"

2023/05/27 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن راكبا فتح باب إحدى الطائرات التابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية، الجمعة، قبل دقائق من هبوطها المزمع في مدينة ديجو، قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه "شعر بضيق".

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