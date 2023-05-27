الخارجية العراقية تدين تعرض سفارتها في سويسرا لـــ الاعتداء

2023/05/27 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أدانت وزارة الخارجية العراقية امس الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارة بغداد في بيرن، داعيةً الجانب السويسري لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جمهورية الع...

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