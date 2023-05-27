وزير النقل: طريق التنمية مشروع يصب في مصلحة دول المنطقة

2023/05/27 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير النقل رزاق محيبس، اليوم السبت، أن طريق التنمية مشروع يصب لصالح دول المنطقة، فيما أشار الى أن نسب الإنجاز في ميناء الفاو بلغت أكثر من 50%.وقال محيبس في […]

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