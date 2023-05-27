2023/05/27 | 12:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، أن طريق...

ظهرت المقالة السوداني في مؤتمر طريق التنمية: وجودكم في بغداد جزء من الحلول أولاً على المسلة.

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