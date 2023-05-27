الحنظل: نسعى لتوسيع العلاقات المصرفية والمالية مع المحيط الدولي والإقليمي

2023/05/27 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل أن الرابطة تسعى الى توسيع العلاقات المصرفية والمالية بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي.

وقال الحنظل في كلمته اثناء المؤتمر المصرفي السنوي وحضرته "الاقتصاد نيوز" إن "التحول الرقمي أمر مهم على صعيد القطاعات كافة في بلدنا العزيز العراق وربط التحول الرقمي بالدفع الالكتروني والذي يأخذ صدى كبير هذه الفترة خصوصا مع الخطط الحكومية وجهود البنك المركزي الرامية لتحقيق هذا التحول والفوائد الكبرى الذي تعود به على كافة مفاصل حياه المواطن والدورة الاقتصادية والمالية وما يتعلق بذلك من ضرورة تطوير القدرات البشرية والخبرات والانظمة وتطبيق اعلى معايير امن المعلومات والبنية التحتية القابلة للتوسع والتحديث ".

وأضاف، أن المؤتمر "يهتم بتوسيع العلاقات المصرفية والمالية مع المحيط الدولي والاقليمي لتشكيل شراكات وتحالفات تفتح الافاق لتدفق الاستثمارات الخارجية للدخول الى العراق ضمن ضوابط تعتمد الشفافية والمرونة في انجاز الاعمال وتسريعها، ومن جانب اخر نسعى لاستعراض المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والخارجي في القطاع المصرفي والمالي من ناحيه مخاطر السوق والتشريعات والأنظمة"، مؤكدا اهمية "المنهاج الحكومي فيما يتعلق باصلاح النظام المصرفي من خلال اعاده هيكلة ومكننه المصارف الحكومية وتحفيز المصارف الخاصة وتطويرها وتمكينها لدعم الاستثمار والتنمية".

وتابع الحنظل "اننا نؤمن ان اساس التطور والنمو هو العامل البشري ولذالك نسعى دائما لتطوير المهارات والخبرات المحلية في مختلف الاختصاصات لزجها في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب تضمن لهم حياه كريمة وتعود بالمنفعة على قطاعات الاعمال المختلفة وسوف نعلن عن مشروع رائد ضمن اعمال هذا المؤتمر بهذا الخصوص ".

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي السنوي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ودعم البنك المركزي العراقي وتنظيم رابطة المصارف الخاصة العراقية.

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