النقل: نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو تتجاوز 50%

2023/05/27 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير النقل، رزاق محيبس، السبت، أن الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو منتصف العام 2025.

وقال محيبس، في كلمته خلال مؤتمر طريق التنمية، إن "طريق التنمية مشروع يصب لصالح دول المنطقة"، مضيفاً: "أنهينا الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية".

وأكد أن "الحكومة تعول على طريق التنمية"، مردفاً بالقول: "عازمون على إنهائه كون يشكل انتقالة نوعية للنقل".

ولفت إلى أن "طريق التنمية سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة"، مؤكداً أن "طريق التنمية يحتاج تكتل اقتصادي كبير".

وأضاف أن "الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الفاو منتصف العام 2025".

وأشار إلى أن "نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو بلغت أكثر من 50 بالمئة"، مؤكداً أن "طريق التنمية سيشكل المسار التنموي للمنطقة والعالم".

وانطلقت، قبل قليل، أعمال مؤتمر طريق التنمية، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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