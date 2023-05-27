2023/05/27 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر ..انطلاق مؤتمر طريق التنمية في بغداد بحضور السوداني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباشر ..



انطلاق مؤتمر طريق التنمية في بغداد بحضور السوداني قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباشر .. انطلاق مؤتمر طريق التنمية في بغداد بحضور السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباشر .. انطلاق مؤتمر طريق التنمية في بغداد بحضور السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).