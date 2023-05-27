2023/05/27 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق بتخطيط من قيادة العمليات المشتركة في ثلاث محافظات.

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