2023/05/27 | 12:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصورة كاريكاتورية معبرة.. مدفيديف يسخر من المفارقة بين أحلام أوكرانيا وواقعها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/27 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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