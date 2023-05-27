هوشيار عبدالله يدعو الى تدويل الوضع السياسي في إقليم كردستان

2023/05/27 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السياسي الكردي المستقل هوشيار

عبدالله الى تدويل الوضع السياسي في

إقليم كردستان للخروج من الأزمة

السياسية الحالية المتمثلة في قيام

الحزبين الحاكمين في الإقليم بتأجيل

الانتخابات.

وقال عضو مجلس الن

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