عالية نصيف تدعو للتحقيق حول مخالفات في وزارة الصناعة: فساد وبيع وشراء للمناصب

2023/05/27 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

وهيئة النزاهة الى فتح تحقيق حول

مخالفات ارتكبها مدير عام شركة ابن ماجد

العامة التابعة لوزارة الصناعة

والمعادن، مبينة ان هناك مناصب أصبحت

تُباع وتُشترى في وزارة الصن

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