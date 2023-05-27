رئيس هيئة الصحة بالعتبة الحسينية يشرح كيفية دعم السيد السيستاني للمصابين بالسرطان بالعلاج في مؤسسة الوارث(فيديو)

2023/05/27 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة ان الدعم

والرعاية التي تحظى بها مؤسسة وارث

الدولية للاورام وباقي المؤسسات الصحية

في العتبة الحسينية المقدسة من قبل

المرجعية الدينية هو عام

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