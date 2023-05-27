أوكرانيا تطلب من ألمانيا تزويدها بصواريخ

2023/05/27 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت أوكرانيا رسميا من ألمانيا تسليمها صواريخ كروز "جو-أرض" من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل، على ما ذكرت وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "فرانس برس"، السبت.

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