اكتشاف مراحيض قديمة في القدس عمرها 2500 عام.. تدل على وجود مرض قاتل حينها

2023/05/27 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار في القدس مرحاضين قديمين، يعود تاريخهما إلى 2500 عام.وأشاروا إلى أنّ مستخدمي المرحاضين عانوا من آلام شديدة في الأمعاء.

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