الإطاحة باكثر من 400 ارهابي وتاجر مخدرات.. حصيلة وكالة الإستخبارات خلال أسبوع

2023/05/27 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية ،اليوم السبت، حصيلة واجباتها خلال الأسبوع الماضي.

وذكر إعلام الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حصيلة واجبات وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية خلال الأسبوع الماضي للفترة من 18/5/2023ولغاية 25/5/2023".

وأضاف البيان، أن "الحصيلة الخاصة بالوكالة هي: الاطاحة بـ 69 إرهابيآ وضبط 11كغم و 124غم من مادة الكرستال المخدرة، وكذلك القبض على 367 تاجر مخدرات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات".

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