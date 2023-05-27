الخارجية الايرانية تكذّب

2023/05/27 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، اليوم السبت، إن تكرار المزاعم الواهية لرئيس أوكرانيا ضد إيران يندرج ضمن الحرب النفسية والإعلامية للمحور المناهض لإيران ويهدف الى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.

ووصف ناصر کنعاني،" التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها"، معتبرا "تلك التصريحات تفتقر إلى أي قيمة".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أعلنت رفضها للحرب في أوكرانيا واستمرارها، وعبرت عن اسفها الشديد لمعاناة الشعب الأوكراني، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وهي مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك".

وأكد أن "تكرار المزاعم الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران حكومة وشعبا، ويتم بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

وأشار الى أن "الادعاءات والاستعراضات السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تغير من حقائق الحرب في أوكرانيا"، مبينا أن "استعداد إيران لمواصلة مباحثات الخبراء مع أوكرانيا".

وأضاف أن "تجنب الجانب الأوكراني إجراء مثل هذه المباحثات يؤكد عدم صحة هذه المزاعم ووجود أهداف ودوافع سياسية محددة ورائها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: ارنا

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