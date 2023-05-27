2023/05/27 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة انطلقت في الساعة 600 من صباح اليوم، المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق واستنادا الى معلومات استخبارية في ديالى وطوز خرماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان، أن "العملية أنطلقت في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بين المركز والإقليم شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مدير الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الاخرى وبحضور رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأشار الى أن "العملية جاءت بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، لافتا الى أن "رئيس أركان الجيش أشاد بالعملية والعمل المشترك، مشدداً على ضرورة الإستفادة من المعلومات الاستخبارية الدقيقة".

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