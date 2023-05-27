2023/05/27 | 12:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال كلوب إنه ليس لديه مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، الذي غرد بأنه “لا توجد أعذار” لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف.وأصر على أن هدافه، الذي ساهم في 30 هدفا في البريميرليغ، كان “يعبر عن أسفه فقط للمشجعين” […]

ظهرت المقالة كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب التشامبيونزليغ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب التشامبيونزليغ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول بسبب التشامبيونزليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).