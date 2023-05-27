رابطة المصارف الخاصة توقع اتفاقية مع جامعة مينلوس لتدريب الكوادر المصرفية

2023/05/27 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، السبت، اتفاقية تعاون مع جامعة مينلوس المهنية.

وتهدف الاتفاقية الى تدريب كوادر المصارف العراقية وتطوير مهاراتهم للنهوض بالخدمات المصرفية وإيجاد بيئة عمل مثالية في القطاع المصرفي ومواكبة التطورات المصرفية العالمية.

ووقع لاتفاقية عن الجانب العراقي رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل وبرعاية محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.

ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي يعقد حاليا في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء ودعم البنك المركزي العراقي وتنظيم رابطة المصارف الخاص.

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