اعتقال متهمين بسرقة اكثر من 80 مليون دينار في البصرة

2023/05/27 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، القبض على متهمين بسرقة اكثر من 80 مليون دينار من داخل دار في ياسين خريبط.

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