كلاشنيكوف تجري تعديلات على البندقية الهجومية طراز AK-12 بسبب حرب أوكرانيا

2023/05/27 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة كلاشينكوف الروسية لتصنيع الأسلحة النارية، النقاب عن بندقية هجومية مطورة من طراز AK-12، مع تعديلات تستند إلى استخدام السلاح في الحرب على أوكرانيا.

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