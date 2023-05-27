2023/05/27 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي ثلاثة اشخاص، اليوم السبت، إثر حادث سير عنيف في محافظة المثنى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "حادث سير عنيف وقع على طريق السماوة، ما أدى الى وفاة ثلاثة اشخاص"، مبينا أن "الحادث وقع على خط سريع الوركاء قرب مرقد النبي سليمان".

وأوضح أن "السيارة صالون نوع تكسي انقلبت بعد اصطدامها بالصبات الكونكريتية جراء السرعة المفرطة وانحراف العجلة عن مسارها".

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