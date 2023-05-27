توصية برلمانية باستحصال مبالغ بملايين الدولارات من ثلاث شركات للاتصالات

2023/05/27 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

دعت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم السبت، هيئة الإعلام والاتصالات الى استحصال مبالغ بملايين الدولارات من شركات "زين واسياسيل وكورك".

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري لـ(بغداد اليوم) إنه "على هيئة الاعلام القيام بواجباتها باستحصال المبالغ من شركات الاتصالات زين واسياسيل وكورك والالتزام بالقرارات القضائية بجباية هذه الأموال ".

وأوضحت أن "تلك المبالغ هي أموال العراقيين ويجب أن تجبى وتدخل الخزينة لتضاف المبالغ إلى المشاريع الخدمية في المحافظات كافة".

وفي وقت سابق وجهت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، سؤالاً برلمانياً الى هيئة الاعلام والاتصالات حول مدى قانونية بعض الأجراءات التي تتبعها شركة "زين" للأتصالات في تعاملاتها مع المستخدمين .

وتضمنت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب البجاري وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها "مخاطبة هيئة الاعلام والاتصالات لبيان المسوغ القانوني لقيام شركة زين للأتصالات مبلغ قدره 350 دينار شهرياً تحت مسمى (أجور أدارة الشريحة)".

كما تضمنت "سؤالا حول قانونية أعادة بيع شرائح الاتصال الخاصة بالمواطنين بعد مضي فترة معينة على تركها ، معتبرة الأمر خرقا للخصوصية ".

كما رصدت وكالة (بغداد اليوم)، مخالفة واضحة ارتكبتها شركة زين العراق للاتصالات بتسعيرة صرف الدولار المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

وفقا للرصد، فقد قامت شركة زين العراق بخروقات من خلال خدمة الحوالة الخاصة بها المعروفة باسم (زين كاش) والتي أطلقتها عام 2018 في العراق.

واستخدمت شركة زين تطبيق (زين كاش) الالكتروني الخاص بالتحويلات المالية الالكترونية عبر الوسيط الأمريكي ويسترن يونيون، ببيع الدولار الأمريكي الى مستخدمي خدمة التحويل المالية الخاصة بأسعار صرف خاصة بالسوق السوداء.

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