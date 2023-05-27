الخريجون التربويون ينظمون اعتصاماً مفتوحاً أمام تربية ميسان

2023/05/27 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

نظم الخريجون التربويون والاداريون ، اليوم السبت، اعتصاما مفتوحا امام تربية محافظة ميسان.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "العشرات من الخريجين التربويين نظموا اليوم اعتصاما مفتوحا امام تربية محافظة ميسان".

وأضاف مراسلنا، أن "الخريجين التربويين والاداريين افترشوا الارض وأعلنوا الاعتصام المفتوح الى حين تحقيق مطالبهم المشروعة أسوة بإقرانهم ".

وأشار الى أن "الخريجين هددوا بالتصعيد في حال عدم الامتثال لمطالبهم".

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