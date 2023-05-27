مؤتمر التنمية ينطلق في بغداد بحضور ممثلي دول الجوار والخليج

2023/05/27 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان: تحتضن العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر طريق التنمية، بحضور ممثلين من 10 دول فيما قال رئيس مجلس الوزراء، العراقي محمد شياع السوداني، السبت، أن طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات.وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية: أرحب بالوفود المشاركة في مؤتمر طريق التنمية، وجودكم في […]

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