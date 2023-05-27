أوكرانيا تكشف أسباب تقليل القوات الروسية الهجمات على

2023/05/27 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة كبيرة في كييف، السبت، إن القوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

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