2023/05/27 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJmt9YjNQB4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة مهمة لوزير النقل العراقي خلال مؤتمر طريق التنمية الدولي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة مهمة لوزير النقل العراقي خلال مؤتمر طريق التنمية الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).