2023/05/27 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الحرس الثوري الإيراني إنه “لا داعي لتواجد أمريكا وغيرها...

ظهرت المقالة الحرس الثوري: لا داعي لتواجد أمريكا بالمنطقة..



الخليج تؤمّنه إيران أولاً على المسلة.

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