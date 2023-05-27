النقل القطرية: مشروع طريق التنمية سيخدم العراق ويخدمنا

2023/05/27 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وكيل وزير النقل القطري، حمد عيسى، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيخدم دولة العراق وجميع الدول التي يمر من خلالها.

وقال عيسى، إنه “نشكر القائمين على مؤتمر مشروع طريق التنمية في العراق على العرض الذي قدموه خلال مؤتمر طريق التنمية، العرض كان يتكلم عن انشاء جديد لمشروع كبير”.

وأضاف، أن “هذا المشروع سيخدم دولة العراق الشقيق وجميع الدول التي يمر من خلالها، إضافة إلى عوائده الاجتماعية والبيئية والاقتصادية”.

وعبر عيسى، عن أمله “بأن يلاقي هذا المشروع صدى قريب ويبصر النور في المرحلة المقبلة ويجني بالثمار على دولة العراق الشقيقة”.

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