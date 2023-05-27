2023/05/27 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اعلن المتحدث بإسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، طريق التنمية سيوفر 4 مليار دولار امريكي خلال السنة الواحدة .وقال العوادي في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “خط طريق التنمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العوادي: طريق التنمية سيوفر 10 مليار دولار امريكي خلال السنة الواحدة المركز الخبري الوطني.

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