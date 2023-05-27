محققا نمو بـ 31%.. حجم الودائع في القطاع المصرفي يرتفع الى 20 تريليون دينار

2023/05/27 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت مديرة دائرة الصيرفة في البنك المركزي، قسمة صالح، السبت، عن مؤشرات القطاع المصرفي العراقي في 2022.

وقالت صالح في كلمة اثناء المؤتمر المصرفي العراقي السنوي إن "عدد خطابات المُصدرة عبر منصة خطابات الضمان بلغت أكثر من 62,120 خطاب ضمان، وباجمالي مبالغ حوالي (39) تريليون دينار ولغاية 25/5/2023 ".

وأصافت، أن "اجمالي الموجودات في القطاع المصرفي نمت بـ 29% لتحقق 188 تريليون دينار في 2022 فيما بلغ الائتمان النقدي والتعهدي 93 تريليون دينار محققا بذلك نموا قدره 13% في العام ذاته".

ولفتت الى "ارتفاع حجم اجمالي الودائع في 2022 بنسبة 31% خلال العام الماضي ليحقق 20 تريليون دينار".

اما اجمالي حقوق الملكية فبلغ "20 تريليون دينار محققا بذلك نموا قدره 3% بالمقارنة مع عام 2021".



وفقا لصالح

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي السنوي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ودعم البنك المركزي العراقي وتنظيم رابطة المصارف الخاصة العراقية.

يُعقَد المؤتمر المصرفي السنوي الذي تنظمه رابطة المصارف الخاصة العراقية بدعم من البنك المركزي وبحضور عدد كبير من القيادات المصرفية في العراق بالإضافة إلى محافظي بنوك مركزية عربية وأجنبية ومؤسسات مالية دولية

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