2023/05/27 | 14:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتلاوي تؤكد على العدالة في الموازنة وتدعو المالية النيابية لانصاف محافظات الوسط والجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/27 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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