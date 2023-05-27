كركوك.. الإطاحة بمطلوبين شاركا بالقتال ضد القوات الأمنية بمعارك التحرير

2023/05/27 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين شاركا بمقاتلة القوات الامنية خلال عمليات التحرير، في محافظة كركوك.

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