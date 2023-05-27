شاهد بالفيديو.. تعرّف على المعرض الرئيسي للنسيج والجلود في العراق

2023/05/27 | 14:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tv4SE4cruI4

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