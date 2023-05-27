السعودية: الانتهاء من 72% من طريق الحج الرابط بين السعودية والعراق

2023/05/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت وزارة الإسكان والأشغال العامة

والبلديات العراقية تقدماً في مشروع

طريق الحج بمحافظة النجف، الذي يُعد

أقصر الطرق المؤدية إلى السعودية.



وفق

صحيفة"سبق" السعودية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى

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