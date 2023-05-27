فوائد البصل للوجه

2023/05/27 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر البصل مفيدًا للوجه من خلال عدة

طرق:

مكافحة الشيخوخة: يساعد البصل في مكافحة

التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة

ونعومتها.



يحتوي البصل على فيتامينات

ومضادات الأكسدة ومواد كيميائية غنية

بالكبريت.



يم

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