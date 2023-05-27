الإفلاس يلاحق الحكومة الأميركية.. محاربو العراق القدماء أول الضحايا - عاجل

2023/05/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة

كشفت صحيفة "ميشغان ادفانس" الامريكية، اليوم السبت، عن موعد متوقع لــ"افلاس" الولايات المتحدة الامريكية مالياً، معلنة الجنود الأمريكيين الذين خدموا سابقا في العراق كأول الضحايا لنفاذ الأموال.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الامريكية وفي حال لم تستطع توفير 31 ترليون دولار قبل الخامس من حزيران المقبل، فأنها ستواجه حالة "افلاس"، الأمر الذي أكدته وزيرة المالية الاميركية جانت ييلن التي قالت إن "الولايات المتحدة وفي حال فشلها بتوفير الأموال ستواجه سابقة تاريخية".

وأضافت أنه "في حال وقوع الإفلاس المتوقع، فأن ما يقارب 188 ألف جندي أمريكي خدموا في العراق خلال وبعد حرب الفلوجة، سيفقدون وصولهم الى الضمان الصحي المقدم لهم من قبل السلطات الامريكية، الامر الذي سيعرض حياتهم للخطر" بحسب وصفها.

يشار الى أن خطر الإفلاس الذي تواجهه الولايات المتحدة بات متصاعداً نتيجة لانخفاض قيمة الدولار عقب حالة التضخم التي اصابت العملة الامريكية والمستمرة حتى الان.

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