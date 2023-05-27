2023/05/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد ممثل بعثة البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، اليوم السبت، أن العراق يحتاج لأكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل.

وقال ممثل البنك الدولي في كلمة له خلال مؤتمر "طريق التنمية" وتابعتها (بغداد اليوم) إن "العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمس المقبلة".

واوضح أن " طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة"، مبينا أن "المشروع سيقلل من انبعاثات التلوث بشكل كبير".

وبين أن "البنك الدولي ملتزم بدعم العراق في تحديث البنى التحتية وخلق فرص العمل".

وانطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر "طريق التنمية " بمشاركة 10 دول من الجوار والخليج.

وارسلت وزارة النقل العراقية، دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).

وعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، اليوم السبت ويستمر ليوم واحد فقط، كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: العراق يحتاج أكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: العراق يحتاج أكثر من 21 مليار دولار للاستثمار بقطاع النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).