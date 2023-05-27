مستشار السوداني: طريق التنمية سيحول العراق الى بيئة جاذبة للاستثمار

2023/05/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن طريق التنمية سيحول العراق الى بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال الركابي في تغريدة على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر "طريق التنمية" في بغداد وتابعتها (بغداد اليوم) إن "طريق التنمية سيحول العراق الى بيئة جاذبة للاستثمار ونقطة التقاء للمصالح بين دول المنطقة ".

وأوضح أنه "سيخلق حالة من التنوع والتعدد الاقتصادي ".

وانطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر "طريق التنمية " بمشاركة 10 دول من الجوار والخليج.

وارسلت وزارة النقل العراقية، دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).

وعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، اليوم السبت ويستمر ليوم واحد فقط، كما سيشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

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