أكثر مما فعله أي متسلق جبال في العالم.. نيبالي يحطم الرقم القياسي بتسلق

2023/05/27 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع نيبالي يُدعى كامي ريتا شيربا والذي يبلغ من العمر 53 عامًا، من تحطيم رقمه القياسي السابق في تسلق أعلى قمة جبل في العالم للمرة السابعة والعشرين والثامنة والعشرين في غضون أسبوع.

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