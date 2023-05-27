2023/05/27 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن التربويين والاداريين في محافظة ميسان اليوم السبت، عن اعتصام مفتوح، فيما افترشوا الارض الى حين تحقيق المطالب.

ظهرت المقالة صور: التربويون والإداريون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: التربويون والإداريون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: التربويون والإداريون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).