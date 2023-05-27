صحيفة: هجوم بطائرتين مسيرتين على محطة لخط أنابيب دروجبا الروسي

2023/05/27 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إن طائرتين مسيرتين شنتا هجوما على محطة لخط أنابيب دروجبا النفطي، السبت.

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