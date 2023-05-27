2023/05/27 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لقطات من مؤتمر طريق التنمية: الشركة الإيطالية: مسار طريق التنمية...

ظهرت المقالة لقطات من مؤتمر طريق التنمية..



الشركة الإيطالية: طريق التنمية فرصة للعراق لتنويع الاقتصاد في قطاعات عدة أولاً على المسلة.

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