2023/05/27 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نسفت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة الاتحادية، اجواء التوفق...

ظهرت المقالة الموازنة أمام نزاع الارادات..



الجنوب يريد حصته..



وكردستان يهدد بعرقلة جلسة التصويت أولاً على المسلة.

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