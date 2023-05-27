إيرلينغ هالاند يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. ماذا قدّم هذا الموسم؟

2023/05/27 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، فوز إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة (البريميرليغ) لموسم 2023/2022.

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