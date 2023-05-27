2023/05/27 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل امرأة على يد "ضرتها" التي قامت بحرق جثتها داخل شقة بمجمع بسماية السكني جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "زوجة من مواليد ١٩٨٩ أقدمت على قتل (ضرتها) تولد ١٩٩٩ سورية الجنسية ".





وأوضح المصدر أن "عملية القتل كانت طعناً بالسكين في منطقة الصدر"، مشيرا الى أن "الزوجة الاولى قامت بحرق الشقة وجثة المجني عليها داخلها في مجمع بسماية".

وأشار الى أن "فرق من الدفاع المدني وصلت الى موقع الحادث وتمكنت من اخماد النيران واخراج جثة المجني عليها"، مبينا أنه "تم القبض على القاتلة (الزوجة الأولى)".

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