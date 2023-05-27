فرق الرقابة تضع يدها على 40 طناً من الحنطة التالفة في بابل

2023/05/27 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تمكنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم السبت، من ضبط اكثر من 40 طناً من الحنطة المحلية التالفة في مخازن معدة للتسويق في محافظة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة تمكنت من ضبط اكثر من 40 طناً من الحنطة المحلية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في احد المخازن في منطقة ابا غرق التابعة لمحافظة بابل".

وأضاف البيان، ان "مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي أوضح أن فريقا مشتركا من دائرته والامن الوطني ضبطت كمية 40 طناً من الحنطة التالفة بعد ورود معلومات عن نية اصحابها بتسويقها ضمن حملة تسويق الحنطة التي تجري الان في جميع محافظات البلاد ".

وأضاف الموسوي بحسب البيان، أن "الفريق المشترك قام بأخذ عينات من كميات الحنطة المضبوطة لغرض الفحص المختبري في احد المختبرات التابعة لمواقع استلام محاصيل الحنطة وقد بينت نتائج الفحص بأن كميات الحنطة المضبوطة تم تعفيرها بمادة سامة غير صالحة للاستهلاك البشري حيث تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة من قبل الاجهزة الامنية المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين".

هذا ودعت دائرة الرقابة التجارية والمالية المواطنين كافة بالتعاون مع اجهزتها الرقابية وكذلك الاجهزة الامنية في رصد حالات التلاعب والابلاغ عن المخالفين وتفعيل دور الرقابة الشعبية وبما يسهم في استقرار الامن الغذائي وانجاح الموسم التسويقي الحالي.

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